АВТОВАЗ останавливает производство

Виной тому стали сбои поставок немецких полупроводников.

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Сначала сообщалось, что предприятие может остановить производство автомобилей на неопределенный срок и с санкциями это не связано, но теперь появилось больше ясности.

Согласно сообщению предприятия, простаивать конвейеры будут четыре дня, да и те не подряд — 5 марта и с 9 по 11 марта.

«В связи с продолжающимся кризисом поставок электронных компонентов и с целью недопущения значительного снижения уровня доходов сотрудников компании администрация АВТОВАЗА приняла следующие решения о графике работы предприятий в Тольятти и Ижевске: 5 марта 2022 года объявляется днем простоя с сохранением заработной платы. Период с 9 по 11 марта объявляется днями простоя с оплатой в размере двух третей от среднемесячного заработка», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы предприятия.

При этом остановятся только конвейеры — прочие службы заводов, а также отделы инжиниринга, будут работать в штатном режиме. Не коснется простой конвейеров и дочерних компаний, производящих и отгружающих запасные части.

«Компания прилагает максимум усилий для скорейшего возобновления производства на своих заводах в Тольятти и Ижевске», — заявили в компании.

Те же проблемы испытывают и другие автопроизводители. Например, заводы Volkswagen, BMW и Porsche в Германии встали из-за нехватки жгутов проводов. Поставщикам могут потребоваться месяцы, пишут иностранные издания, чтобы решить проблему, поскольку провода поставлялись из Украины.

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