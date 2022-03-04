Новую Lada Vesta отгружают дилерам

Фото с автовозом появилось в интернете.

Фотографии автовоза с Lada Vesta NG (new generation) опубликовал в своем Instagram Lada Vesta Club.

Автомобиль представили 22 февраля, теперь товарные машины начали поступать к дилерам.

Верхний автомобиль с автовоза выполнен в новом цвете «Гарфилд», а вместо номерного знака у него табличка «Vesta NG», что говорит о том, что это демонстрационный образец для шоурума дилера.

Пользователи по-разному отреагировали на это сообщение. Кто-то пытался обсудить обновления в дизайне: «Мне кажется поменять крышку багажника фары и бампер будет куда целесообразнее чем покупать ее за 2 ляма» (ulin_a8), «Убрать надпись Лада и не скажешь что АВТОВАЗ (stepan5098).

И оснащение: «Норм тачка, еще бы 6-ступ автомат и мотор 2.0 150 кабыл)» (valery_kirkevich). Но больше тех, кто подозревает, что цены в нынешней ситуации задерут настолько, что даже этот бюджетник окажется не по карману: «Сейчас авто для состоятельных господ» (mr.zainulin). «Теперь авто (даже отечественное) призрачная мечта...» (andreysh1970)

Как мы уже писали, дилеры признались, что ожидают пустых залов совсем скоро, поэтому сейчас нет задачи распродать все вчистую, нужно, чтобы в зале стояли образцы машин и покупатели могли осматривать их и прицениваться в ожидании лучших времен.

Сегодня рекомендованная розничная цена на обновленную Весту начинается от 1 032 900 рублей.

О том, что изменилось в автомобиле, вы можете прочитать здесь.

«За рулем» теперь можно читать в Яндекс.Дзен

Фото: Владимир Гердо/ТАСС