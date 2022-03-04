Новую Lada Vesta отгружают дилерам — журнал За рулем

Новую Lada Vesta отгружают дилерам

Фото с автовозом появилось в интернете.

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Обновленная Lada Vesta: Что с ценой? Победили масложор?

Фотографии автовоза с Lada Vesta NG (new generation) опубликовал в своем Instagram Lada Vesta Club.

Автомобиль представили 22 февраля, теперь товарные машины начали поступать к дилерам.

Верхний автомобиль с автовоза выполнен в новом цвете «Гарфилд», а вместо номерного знака у него табличка «Vesta NG», что говорит о том, что это демонстрационный образец для шоурума дилера.

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Новую Lada Vesta отгружают дилерам

Пользователи по-разному отреагировали на это сообщение. Кто-то пытался обсудить обновления в дизайне: «Мне кажется поменять крышку багажника фары и бампер будет куда целесообразнее чем покупать ее за 2 ляма» (ulin_a8), «Убрать надпись Лада и не скажешь что АВТОВАЗ (stepan5098).

И оснащение: «Норм тачка, еще бы 6-ступ автомат и мотор 2.0 150 кабыл)» (valery_kirkevich). Но больше тех, кто подозревает, что цены в нынешней ситуации задерут настолько, что даже этот бюджетник окажется не по карману: «Сейчас авто для состоятельных господ» (mr.zainulin). «Теперь авто (даже отечественное) призрачная мечта...» (andreysh1970)

Новую Lada Vesta отгружают дилерам

Как мы уже писали, дилеры признались, что ожидают пустых залов совсем скоро, поэтому сейчас нет задачи распродать все вчистую, нужно, чтобы в зале стояли образцы машин и покупатели могли осматривать их и прицениваться в ожидании лучших времен.

Сегодня рекомендованная розничная цена на обновленную Весту начинается от 1 032 900 рублей.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

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Отзывы о LADA Vesta (30)

LADA 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых

Недостатки:

Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем

Комментарий:

Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор — это много.

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