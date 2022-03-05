Запад ждет от Renault ухода из России

При этом иностранные эксперты намекают и на отказ от АВТОВАЗа.

Материалы по теме Renault рассказала о двух новинках для России в 2022 году

Renault — единственный автопроизводитель, который может потерять больше других в случае ухода из России. Но компания хранит демонстративное молчание. При этом, как пишет autoblog.com, французская компания потеряла почти 30% своей рыночной стоимости. Россия является вторым по величине рынком для Renault.

Контрольный пакет Renault в АВТОВАЗе вызывает озабоченность у инвесторов. Разрыв связей с российским предприятием будет стоить огромных денег, что совершенно нежелательно на фоне спада продаж в Европе.

«Для Renault было бы совершенно естественно рассмотреть вопрос о выходе из АВТОВАЗа, — говорит аналитик Jefferies Филипп Ушуа. — Renault может смириться с поражением, а уход будет трудным решением».

По оценкам Bloomberg Intelligence, в России в прошлом году Рено заработала 5 миллиардов евро. Акции Renault продолжают падение, начавшееся на прошлой неделе, и в пятницу упали на 7,5% — до самого низкого уровня с ноября 2020 года.

Renault и французское правительство (акционер концерна) хранят молчание, не делая никаких заявлений об АВТОВАЗе.

«Renault обещала соблюдать санкции » , — заявил в четверг в эфире радио France Info представитель французского правительства Габриэль Атталь.

Представитель АВТОВАЗа отказался от комментариев, кроме оперативных вопросов. Renault же продолжает следить за развитием ситуации.

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