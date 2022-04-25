Появились новые фильтры для отечественных машин

Воздушные, масляные, топливные — они всегда есть в наличии и стоят недорого при высоком качестве.

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Владельцы отечественных автомобилей ВАЗ-2101-99 теперь могут сэкономить на расходниках, тратя на их покупку совсем небольшие деньги.

Например, топливный фильтр «За рулем» стоит 90 рублей, масляный фильтр — 365 рублей, а воздушный фильтр обойдется всего в 246 рублей.

При этом, благодаря найденной экспертами «За рулем» золотой середины качества и цены, все предлагаемые нашим торговым домом фильтры прекрасно справляются со своими задачами в любых погодных условиях и при любых режимах эксплуатации — проверено опытным путем.

Они эффективно очищают топливо, воздух и масло от вредоносных примесей и увеличивают, тем самым, ресурс двигателей. Невысокая цена позволяет не тянуть с заменой расходников, что в нынешней ситуации, когда запчасти для автомобилей стремительно дорожают, особенно актуально.

Фото: «За рулем», John-Mark Smith / Unsplash