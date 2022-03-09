Новую Ниву для ралли-рейдов показали на видео

Российская команда собирается поехать на этой машине на Дакар-2023. На культовый пикап поставят оригинальную полностью независимую подвеску.

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Эксклюзивный внедорожник Нива в кузове пикап продемонстрировал частный автоспортивный коллектив SV-Parts из Тольятти. Разошедшееся по соцсетям видео — уже не первое, многосерийный видеопроект рассказывает о процессе создания машины для ралли-рейда Dakar-2023. Напомним, теперь в этой гонке существует зачет Dakar Classic, где участвуют машины, выпущенные до 2000 года.

Благодаря этому в минувшем январе на «Дакаре» появилось сразу четыре Нивы (до финиша добралось две — из Швейцарии и Франции) — правда, ни одной из России. Возможно, теперь появляется шанс исправить это недоразумение. Собственно, сама машина — родом из СССР. Вышеозначенная команда приобрела оригинальный пикап ВАЗ-2121К-07, созданный в Управлении главного конструктора ВАЗа в 1986 году.

В настоящее время машина, которая при новом владельце уже успела «засветиться» в соцсетях, проходит тотальный ребилд. В советские времена экспериментальный пикап ВАЗ-2121К-07 был предтечей больших успехов заводской команды на Ниве в престижных международных соревнованиях. Однако не все тогда удалось реализовать в полной мере: например, под стать задней независимой подвеске (!) должна была быть и передняя, полностью перекроенная и усиленная, но в задуманном конструкторами виде она будет воплощена только сейчас.

Тольяттинцы кропотливо готовят машину к старту на Дакаре-2023, пишет CityTraffic. Ребята ставят целью проехать всю дистанцию легендарного марафона, но оговариваются: участвовать получится, если только политические события последних дней не скажутся фатально на всех автоспортивных планах...

Тем временем, мы разобрались, что не так с новой Niva Bronto...

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Видео: Youtube / SV Parts