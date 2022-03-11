79-летняя бабушка купила пятый по счету VW Golf GTI

Эта пожилая дама вообще страстная автомобилистка и провела за рулем последние 50 лет.

Пока человек в добром здравии, способен следить за дорогой и у него не притупилась быстрота реакции, он должен наслаждаться управлением автомобилем. Как эта милая 79-летняя женщина, которая недавно купила себе Volkswagen Golf GTI 2022 года. Это восьмая по счету спортивная версия хэтчбека Volkswagen Golf, а у самой автолюбительницы было уже несколько таких машин, различных поколений.

Точнее, у нее это пятый Grand Touring Injection из Вольфсбурга, так что можно с уверенностью сказать, что она настоящая фанатка этого немецкого хот-хэтчбека.

Она водит VW последние 50 лет, и ее слабость к GTI легко понять, поскольку спортивный Golf — надежный компактный и динамичный универсал. Покупка была совершена в Южной Африке — стандартный GTI там продается за сумму, эквивалентную 45 000 долларов США.Кадр, опубликованный продавцом в социальных сетях, был снят в дилерском центре Hatfield Volkswagen в Ривонии в день передачи ключей покупательнице.

Пожилая дама была очень взволнована тем, что села за руль своего новенького блестящего черного GTI. Остается только надеяться, что в свои золотые годы мы будем так же увлечены автомобилями, как и эта бабушка.

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Фото: Migael Volkswagen Sales