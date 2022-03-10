Президенту АВТОВАЗа показали новую модель Lada

Первая официальная фотография проливает немного света на переднюю часть машины, тогда как на первых шпионских снимках можно было увидеть фрагменты кормы и боковины кузова.

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Николя Мор ознакомился с первым собранным образцом новой модели АВТОВАЗа, которая должна встать на конвейер в 2023 году. Презентация для президента прошла 10 марта в «одном из самых секретных мест предприятия — цехе по производству предсерийных автомобилей», сообщил корпоративный Viber-канал «На заводе». С высокой долей вероятности можно предполагать, что президенту показали прототип новой модели Lada B-класса.

«Президент высоко оценил степень готовности автомобиля, а также поблагодарил все команды служб производства и инжиниринга, которые внесли и вносят свой огромный вклад в создание нового автомобиля», — пишет источник.

О самой модели известно пока немного. Она будет построена на платформе CMF-B, как и все Lada грядущего поколения, и будет иметь много общего с Dacia Logan / Sandero / Dokker третьей генерации. Однако линейка двигателей планируется своя, да и по внешнему виду машина не задумывается как копия франко-румынского семейства.

Новую Lada B-класса называют преемницей Гранты, однако модель не вытеснит Гранту с конвейера и будет иметь самостоятельное название. Любопытно, что оно может быть мужского рода, что для моделей Lada, скорее, исключение. Источник в вышеуказанном посте, описывающем прошедшую презентацию, использует такой оборот: «представлен первый собранный предсерийный... Нет, мы не имеем права сказать, что это за модель Lada, но подробности обязательно расскажем в следующем, 2023 году».

О том, что у новой модели B-класса будет новое название (не связанное с Грантой), ранее рассказал представитель пресс-службы АВТОВАЗа.

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Фото: Viber / «На заводе»