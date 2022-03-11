Машинам с трещинами на стеклах запретят ездить

ГИБДД собираются наделить полномочиями запрещать эксплуатацию транспортных средств с неисправностями.

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Эта инициатива уже одобрена правительственной комиссией по законопроектной деятельности. Список же неисправностей будет составляться и утверждаться отдельно.

Эксперты «За рулем» и, в частности, главный редактор журнала Максим Кадаков давно указывали на высокую вероятность возвращения проверок на дорогах после отмены техосмотра.

«Государственный контроль технического состояния не является техническим осмотром, инспекторы все также не имеют права проводить собственный технический осмотр, — пояснила РГ член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. — Инспекторы при визуальном выявлении неисправностей могут проводить контроль с использованием специальных технических средств. Например, приборов для измерения светопропускаемости стекол».

Судя по тому, что на учет в ГИБДД не ставят автомобили с трещинами на лобовом стекле, запрет эксплуатации таких ТС вполне логичен и ожидаем.

«Наличие трещин ветровых стекол в зоне очистки стеклоочистителем половины стекла, расположенной со стороны водителя, не допускается. В противном случае это будет создавать угрозу безопасности дорожного движения, — объясняет Мария Спиридонова. — Основной смысл в том, чтобы у водителя не было препятствий, других объектов, которые либо сужают его обзор, либо нарушают обзор. Трещина, которая находится на совершенно другой половине стекла, со стороны пассажира, не будет являться неисправностью».

В случае претензии со стороны инспектора к состоянию ТС его владелец должен будет своим ходом (без эвакуатора) направиться в сервис и устранить проблему. Затем необходимо будет пройти техосмотр и получить диагностическую карту, которая отменит запрет на эксплуатацию ТС.

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»