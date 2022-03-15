На дорогах станет больше учеников автошкол — журнал За рулем

На дорогах станет больше учеников автошкол

Появятся они и на автомагистралях, где прежде обучение вождению не допускалось.

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Это прописано в приказе Минпросвещения №808, который вступит в силу 1 сентября. Автошколы будут должны проводить больше занятий с учениками в городских условиях и выезжать с ними на автомагистрали.

Также в приказе предусматривается втрое сокращенная программа обучения (теория) на права категории В для тех, у кого уже есть права на управление мотоциклом.

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С сентября на занятия на учебной площадке будет отводиться не 24, а 18 часов. По городу же ученики должны будут наездить не 32, а 38 часов. При этом учебные автомобили смогут выезжать на автомагистрали, куда до сих пор доступа им не было. Объяснялось это высоким риском ДТП. Но другого пути адаптировать кандидатов в водители к реальным дорожным условиям нет, сделали вывод в Госавтоинспекции.

Разрешение учебным автомобилям на выезд на автомагистрали было дано в 2020 году, но из-за того что в программе обучения такая практика не предусматривалась, автошколы ограничивались лишь городскими улицами. Однако окончательное решение, выезжать на магистрали с 1 сентября или нет, будут принимать сами автошколы.

Фото: Depositphotos

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