Также правительство озвучило верхнюю планку, выше которой отсрочка выплат уже невозможна (условно).

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В сложившейся ситуации Правительство России разрабатывает комплекс мер для поддержки граждан и предпринимателей. Сегодня стали известны условия кредитных каникул, в том числе по автокредитам, ипотеке и кредитным картам. Участвовать в программе можно будет до 30 сентября 2022 года. При этом кредит должен быть взят до 1 марта 2022 года. Более поздние кредиты не рассматриваются.

Верхние планки кредитов

Не считая ипотеки, самая высокая планка была установлена для автокредитов:

300 тыс. рублей для физлиц;

350 тыс. рублей для ИП;

100 тыс. рублей по кредитным картам;

700 тыс. рублей по автокредитам .

Для справки, по ипотеке верхняя планка для Москвы составила 6 млн рублей, для Московской области, Санкт-Петербурга и Дальнего Востока — 4 млн рублей, а для остальных регионов — 3 млн рублей.

Исключения

Если же сумма кредита выше, то ЦБ РФ рекомендует банкам реструктурировать кредиты. Но это не должно хоть как-то отражаться на кредитных историях клиентов — не ухудшать их. Вероятно, работать это будет только с ипотечными кредитами.

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Падение дохода

Чтобы получить кредитные каникулы, падение доходов заемщика должно составить 30% и более. При этом учитывается средний доход в 2021 году, а не за какой-то из предшествующих месяцев.

Длительность кредитных каникул

Отсрочка выплат может длиться от одного месяца до полугода.

Также есть еще один способ не платить автокредит.

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