В Россию запретили экспорт автомобилей дороже 50 тыс. евро

Во вторник Европейский союз официально утвердил новый пакет санкций против России, которые включают запрет на инвестиции в российский энергетический сектор, экспорт предметов роскоши и импорт металлопродукции из России.
Введенные санкции особенно ударят по крупным российским нефтяным компаниям «Роснефть», «Транснефть» и «Газпром нефть», при этом члены ЕС по-прежнему смогут покупать у них нефть и газ, сообщает агентство Рейтер, ссылаясь на источник в ЕС. Новый пакет пока не до конца обнародован.
Комиссия заявила, что запрет на импорт российской стали может привести к потере Россией дохода в 3,3 млрд евро.
Компаниям Европейского союза также будет запрещено экспортировать в Россию предметы роскоши стоимостью более 300 евро, включая ювелирные изделия и автомобили стоимостью более 50 000 евро (6,5 млн рублей).
Пакет также запрещает рейтинговым агентствам ЕС присваивать любые рейтинги России и российским компаниям, что, по мнению Еврокомиссии, еще больше ограничит их доступ к европейским финансовым рынкам.
Кроме того, ЕС и другие страны — участники ВТО лишили Россию (входит во Всемирную торговую организацию) ее торгового статуса «наибольшего благоприятствования», открыв двери для заградительных тарифов на российские товары и даже прямых запретов на импорт. Этим уже воспользовалась Британия, введя 35%-ный тариф на ввоз в страну товаров из России, в том числе меди и водки.
- В свою очередь, российское правительство запретило вывозить из страны машины и запчасти.
- «За рулем» можно читать и в Viber
Фото: Depositphotos