В Россию запретили экспорт автомобилей дороже 50 тыс. евро

Сегодня ЕС утвердил четвертый пакет санкций против России, включающий экономические и персональные ограничительные меры. Досталось и автомобильному сектору.

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Во вторник Европейский союз официально утвердил новый пакет санкций против России, которые включают запрет на инвестиции в российский энергетический сектор, экспорт предметов роскоши и импорт металлопродукции из России.

Введенные санкции особенно ударят по крупным российским нефтяным компаниям «Роснефть», «Транснефть» и «Газпром нефть», при этом члены ЕС по-прежнему смогут покупать у них нефть и газ, сообщает агентство Рейтер, ссылаясь на источник в ЕС. Новый пакет пока не до конца обнародован.

Комиссия заявила, что запрет на импорт российской стали может привести к потере Россией дохода в 3,3 млрд евро.

Компаниям Европейского союза также будет запрещено экспортировать в Россию предметы роскоши стоимостью более 300 евро, включая ювелирные изделия и автомобили стоимостью более 50 000 евро (6,5 млн рублей).

Пакет также запрещает рейтинговым агентствам ЕС присваивать любые рейтинги России и российским компаниям, что, по мнению Еврокомиссии, еще больше ограничит их доступ к европейским финансовым рынкам.

Кроме того, ЕС и другие страны — участники ВТО лишили Россию (входит во Всемирную торговую организацию) ее торгового статуса «наибольшего благоприятствования», открыв двери для заградительных тарифов на российские товары и даже прямых запретов на импорт. Этим уже воспользовалась Британия, введя 35%-ный тариф на ввоз в страну товаров из России, в том числе меди и водки.

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