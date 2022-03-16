АВТОВАЗ снова поднял цены. Второй раз за месяц

С момента предыдущего массового подорожания автомобилей Lada прошло всего 15 дней.

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16 марта 2022 года на официальном сайте Lada обновились рекомендованные розничные цены всех моделей АВТОВАЗа. В среднем прибавка составила 79 тыс. рублей (+7%), сообщает Лада.Онлайн.

Причины повышения традиционно не называют, но тут подействовал целый ряд всем известных факторов, которые в итоге привели к дефициту автомобилей у дилеров.

Подорожали все модели без исключения, но больше всего «пострадало» семейство Largus:

Largus FL универсал — от 1 235 900 рублей (было 1 076 900 рублей; +159 000 руб.)

Largus FL фургон — от 1 236 900 рублей (было 1 084 900 рублей; +152 000 руб.)

фургон — от 1 236 900 рублей (было 1 084 900 рублей; +152 000 руб.) Largus FL Cross — от 1 377 900 Рублей (было 1 246 900 рублей; +131 000 руб.)

Цены на самые популярные версии моделей теперь такие:

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Granta седан — от 727 900 рублей (было 684 900 рублей; +43 000 рублей)

Granta лифтбек — от 749 900 рублей (было 706 900 рублей; +43 000 рублей)

4x4 3 дв. — от 818 900 рублей (было 776 900 рублей; +42 000 рублей)

+42 000 рублей) 4x4 5 дв. — от 918 900 рублей (было 876 900 рублей; +42 000 рублей)

+42 000 рублей) Niva Travel — от 1 066 900 рублей (было 1 003 900 рублей; +63 000 рублей)

— от 1 066 900 рублей (было 1 003 900 рублей; +63 000 рублей) Vesta седан — от 1 121 900 рублей (было 1 032 900 рублей; + 89 000 рублей)

седан — от 1 121 900 рублей (было 1 032 900 рублей; + 89 000 рублей) Vesta SW — от 1 213 900 рублей (было 1 124 900 рублей; +89 000 рублей)

XRAY — от 1 106 900 рублей (было 1 000 900 рублей; +106 000 рублей).

Это вторая прибавка за месяц, ранее существенное подорожание произошло 1 марта.

С начала года смена ценников на модели Lada стала третьей, самая первая в этом году произошла в январе.

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Фото: Егор Алеев / ТАСС