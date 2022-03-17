За грязные номера хотят лишать прав

Против этой новой нормы в КоАП выступили общественные движения.

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Сегодня за грязные и нечитаемые номерные знаки автомобилей предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Это прописано в ч. 1 ст. 12.2 КоАП. Но рядом в проекте Кодекса об административных правонарушениях появилась дополнительная статья. Согласно ей за повторную езду с нечитаемыми номерами грозит штраф 5000 рублей или лишение водительских прав на срок от одного до трех месяцев.

Чаще всего штрафы за нечитаемые номера выписываются не из-за стертой от времени краски букв и цифр, а за грязь и снег, налипшие на номерной знак. В итоге с новой нормой зимой, весной и осенью лишиться прав может большинство автомобилистов, считают активисты «Общероссийского народного фронта» (ОНФ).

«Лишать прав за грязные номера — это безумная история в условиях российской зимы, когда знак может залепить снег или грязь за несколько километров, — приводит РГ мнение руководителя рабочей группы ОНФ „Защита прав автомобилистов“ Петра Шкуматова. — Это не говоря о снегопадах, когда номера залепятся даже на стоящем в пробке автомобиле, не то что на том, который едет по какой-нибудь платной автомагистрали».

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Поэтому в ОНФ предлагают заменить штраф в 5000 рублей и лишение прав на штраф в 1000 рублей.

Напомним, что если номерные знаки делаются нечитаемыми умышленно (меняются буквы, остаются грязными при намытой машине и т.п.), то водитель такого автомобиля, согласно действующему КоАП (ч. 2 ст. 12.2), может быть оштрафован на 5000 рублей или лишен прав на срок от одного до трех месяцев.

А вот какие ловушки инспекторы ГИБДД могут устраивать в непогоду.

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Фото: ТАСС

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