Выпуск шин в Европе ожидает остановка: «сажа» для них шла из России

У производителей запчастей и компонентов обнаруживаются все новые и новые узкие места.

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Ранее сообщалось о нехватке никеля для аккумуляторных батарей электромобилей. На этот раз речь пойдет о техническом углероде, который необходим для производства резинотехнических изделий, таких как шины, так как большие его объемы поступают из России, сообщают немецкие СМИ.

Немецкая ассоциация резиновой промышленности (WDK) предупредила об ограничениях из-за отсутствия поставок этого компонента из России. Производители резиновых изделий, не только шин, но и шлангов и уплотнений, вскоре (после того как на складах закончатся запасы техуглерода) ощутят на себе последствия украинского конфликта. Особенно пострадают поставщики автомобилей.

«Технический углерод — незаменимый материал для нашего производства, и пока более трети его поступает из России. Российские поставки остановлены, а европейских мощностей недостаточно для удовлетворения спроса», — сказал генеральный директор WDK Борис Энгельгардт.

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Закупка «сажи» (так иногда называют технический углерод) и другого сырья и вспомогательных материалов за пределами Европы невозможна, так как не налажена логистика (это процесс небыстрый), а также из-за отсутствия транспортных мощностей.

Справка

Технический углерод применяют в качестве усиливающего компонента в производстве резин и пластмасс. Около 70% всего выпускаемого продукта используется в производстве шин и 20% — резинотехнических изделий. Остальной объем находит применение в качестве черного пигмента; замедлителя «старения» пластмасс; компонента, придающего пластмассам специальные свойства: электропроводные, антистатические, способность поглощать ультрафиолетовое излучение, излучение радаров.

Крупнейшими отечественными производителями «сажи» являются: «Завод технического углерода» (г. Омск) — 40%, «Ярославский технический углерод» — 32% и «Нижнекамсктехуглерод» — 17%.

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