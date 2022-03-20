Маркетплейс Банкавто появился еще в 4 регионах

Автомобильный маркетплейс Банкавто появился еще в четырех регионах России, выйдя на рынок Пскова, Великого Новгорода, Белгорода и Брянска.

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Это произошло благодаря сотрудничеству с сетью мультибрендовых автоцентров «РРТ-Автомаркет», специализирующихся на машинах с пробегом. Кроме указанных городов, к Банкавто присоединился и автоцентр этой сети в Воронеже, но там пользуются платформой еще с прошлого года, когда к маркетплейсу подключилась другая сеть — «Экспокар». А что же произошло после подключения «РРТ-Автомаркета»? Главное — каталог Bankauto.ru пополнился более чем 500 автомобилями с пробегом.

В ближайшем будущем должны подключиться салоны в Альметьевске, Вологде и Казани, что еще раз существенно расширит каталог и географию пользователей. Кроме того, в каталоге увеличится и количество новых автомобилей, сообщают в пресс-службе РГС Банка, владеющего маркетплейсом. Разработчики системы Банкавто указывают на ее особую гибкость, дающую преимущества как простым автомобилистам, так и игрокам авторынка.

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«Банкавто — онлайн-автомаркет нового поколения с интуитивно понятной и прозрачной системой: от выбора машины до одобрения кредита всего за 15 минут в случае необходимости. Новые автомобили доступны на платформе от официальных дилеров, а подержанные — легко проверить: например, узнать пробег, историю обслуживания или аварийное прошлое. Платформу отличает и широкий выбор: в каталоге представлено уже порядка 20 000 автомобилей 40 брендов по новым машинам и 70 брендов — по авто с пробегом. Маркетплейс доступен в 40 регионах страны и стремительно расширяет географию присутствия. С проектом сотрудничают более 350 дилерских центров по всей стране», — отметили в пресс-службе Банкавто.

Спектр услуг такой: покупка/продажа машин (в т.ч. между частными лицами), онлайн-бронирование, оценка машины, трейд-ин, кредитование, рассрочка и страхование. Машину удобно подбирать через фильтры — цена, комплектация, технические характеристики, цвет и др.

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Особое мест отводится безопасности: все машины реальны и бронируются перед покупкой, а цены фиксированные — и не меняются, когда вы приезжаете в автосалон. Кстати, такой визит понадобится только один — для совершения сделки.

Партнерам-дилерам маркетплейс Банкавто дает инструмент для привлечения клиентов по всей стране.

Онлайн-формат позволяет значительно сократить время сделки для автомобилиста, а дилер получает определившегося и готового к покупке клиента.

Новый маркетплейс Банкавто запустился в декабре прошлого года, причем уже на тот момент в базе находилось около 15 тысяч новых и подержанных автомобилей.

«За рулем» можно смотреть в YouTube.

Фото: РГС Банк