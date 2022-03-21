Новый штраф для владельцев внедорожников

Выписывается он с помощью дорожных камер, и обжаловать его невозможно ни в ГИБДД лично, ни онлайн (через сайт госуслуг).

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Департамент транспорта столицы запустил в 2022 году «Единую региональную навигационную систему города Москвы» (РНИС). Следя за трафикам на дорогах, она выписывает штрафы всем автомобилям массой более 3,5 тонн, если они въезжают без соответствующего разрешения в пределы МКАД (включая сам МКАД).

Получается, что владельцы тяжелых пикапов и внедорожников полной массой более 3,5 тонн теперь тоже должны регистрировать свои машины в системе, устанавливать тахограф и получать разрешения на въезд в Москву. В противном случае они получают штраф в размере 5000 рублей с каждой зафиксировавшей их автомобиль камеры (ч. 11 ст. 12.21.1 КоАП).

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Дооснастить свой автомобиль обойдется примерно в 50 тысяч рублей, и еще тысяч 20–30 понадобится для получения пропуска на въезд в город — через посредников. Исключение для тяжелых некоммерческих автомобилей граждан пока не сделали.

Теперь обжаловать штрафы можно онлайн — на сайте госуслуг, либо в приложении Госуслуги.Авто.

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Фото: АГН «Москва»