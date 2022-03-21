АВТОВАЗ остановит прием заявок от дилеров

Разрывы в логистических цепочках и продолжающийся дефицит полупроводников все более усложняют положение АВТОВАЗа.

Материалы по теме АВТОВАЗ уйдет в отпуск в апреле. На 20 дней

Конвейеры предприятия в Тольятти и Ижевске работают с перебоями, а корпоративный отпуск для большинства сотрудников перенесен с июля-августа на апрель. Ресурс Лада.Онлайн пишет, что учитывая перенос отпуска, а также принимая во внимание объем уже принятых и неисполненных заказов по выпуску и отгрузке автомобилей, на АВТОВАЗе готовы отменить заявочную кампанию на май текущего года.

Обычно участники официальной дилерской сети заказывают (или заявляют) автозаводу конкретные автомобили, исходя, главным образом, из заключенных с клиентами договоров. Информация об отмене заявочной кампании, по всей видимости, означает, что предприятие просто не успевает производить уже заказанные машины.

Материалы по теме Западные СМИ: Renault не разойдется с АВТОВАЗом, это слишком дорого

Отметим, что данные носят неофициальный характер, пресс-служба АВТОВАЗа не комментирует производственные планы. Источник сообщает также, что АВТОВАЗ при поддержке федеральных и региональных властей, а также коллег из Renault Group, предпринимает все возможные меры по выходу из кризиса. Главная задача сейчас — нормализовать поставки автокомпонентов и максимально быстро вернуться к нормальному темпу работы конвейеров.

Глава Самарской области выразил надежду, что достаточный запас комплектующих удастся сформировать за перенесенный на апрель корпоративный отпуск.

«За рулем» можно читать в Viber.

Фото: Валентин Егоршин / ТАСС