На АВТОВАЗе опровергли выпуск машин без АБС

Предполагалось, что такие версии появятся только у бюджетных Гранты и Нивы — у остальных моделей Lada они просто не предусмотрены, — но официально это не подтверждается.

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Пресс-служба АВТОВАЗа официально опровергла информацию о якобы идущей подготовке производства автомобилей без антиблокировочной системы (АБС). Об этом сообщил ресурс Лада.Онлайн. Ранее в сети появились сведения, что производитель якобы готовиться запускать в серию упрощенные версии моделей — в рамках комплекса мер по минимизации потерь из-за дефицита компонентов.

Сообщалось, что без АБС и некоторых других электронных систем будут выпускаться модели Granta и Niva (для остальных вариант исполнения без АБС не предусмотрен), что корректировка технологических процессов и небольшая переориентация поставщиков займет определенное время (ориентировочно — до мая), и что мера рассматривается как временная. Однако вышеуказанный источник сообщает, что пресс-служба АВТОВАЗа назвала данную информацию фейком.

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Напомним, что в начале февраля 2022 года АВТОВАЗ ввиду дефицита электронных компонентов принял решение выпускать и продавать внедорожники Niva Legend без модулей ЭРА-ГЛОНАСС и подушек безопасности (речь о единственной имеющейся у Нивы подушке — боковой, в сиденье водителя) с перспективой их дальнейшей доустановки. А еще раньше, в августе 2021 года временное решение не ставить блоки ЭРА-ГЛОНАСС было принято относительно Гранты, Ларгуса и XRAY.

Сейчас АВТОВАЗ не успевает собирать заказанные автомобили, поэтому может остановить прием заявок от дилеров.

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