Эксперт рассказал, что будет с авторынком России в ближайшее время

На ценах, кроме всего прочего, отражается еще и паника, которая царит сейчас среди покупателей автомобилей, отмечает специалист.

Материалы по теме Когда в России перестанут расти цены на автомобили — мнение читателей

Ситуация на авторынке сейчас развивается столь непредсказуемо, что даже люди, близкие к российскому бизнесу, расходятся в оценках ближайшей перспективы. Чтобы иметь более полное представление о том, что ждет покупателей автомобилей, «За рулем» рассматривает различные предположения.



Кто-то считает, что дефицит и рост цен теперь надолго, а кто-то придерживается вполне оптимистической точки зрения.

Мнение специалиста

Никита Чернов, коммерческий директор сервиса СберАвтоподписка:

Кроме того, последние события создают среду для укрепления позиций тех производителей, кто решил остаться в России.

Материалы по теме Готовят список товаров, разрешенных к ввозу без согласия правообладателей

Подписка — выгодная возможность для людей, не готовых брать крупные кредиты на продолжительный срок. Кроме того, с подпиской в течение всего лишь нескольких дней можно получить автомобиль из числа тех моделей, которые вскоре могут стать дефицитными.

***

Недавно на сайте «За рулем» мы проводили опрос, будут ли наши читатели при нынешних условиях спешно покупать или менять автомобили? 77% ответили, что сейчас уже смысла метаться нет, и они заняли выжидательную позицию.

Фото: Depositphotos