Эксперт рассказал, что будет с авторынком России в ближайшее время — журнал За рулем

Эксперт рассказал, что будет с авторынком России в ближайшее время

На ценах, кроме всего прочего, отражается еще и паника, которая царит сейчас среди покупателей автомобилей, отмечает специалист.

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Ситуация на авторынке сейчас развивается столь непредсказуемо, что даже люди, близкие к российскому бизнесу, расходятся в оценках ближайшей перспективы. Чтобы иметь более полное представление о том, что ждет покупателей автомобилей, «За рулем» рассматривает различные предположения.

Кто-то считает, что дефицит и рост цен теперь надолго, а кто-то придерживается вполне оптимистической точки зрения.

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Мнение специалиста

Никита Чернов, коммерческий директор сервиса СберАвтоподписка:

Эксперт рассказал, что будет с авторынком России в ближайшее время
Вся сумма фактов указывает на то, что рынок ожидает повторение ситуации 2015 года: цены снизятся вместе с уровнем паники, подталкивающей автомобилистов к необдуманным покупкам. Мы полагаем, что автопроизводители и крупные импортеры вернутся на российский рынок, во избежание потери ценных активов.

Кроме того, последние события создают среду для укрепления позиций тех производителей, кто решил остаться в России.

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Подписка — выгодная возможность для людей, не готовых брать крупные кредиты на продолжительный срок. Кроме того, с подпиской в течение всего лишь нескольких дней можно получить автомобиль из числа тех моделей, которые вскоре могут стать дефицитными.

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Недавно на сайте «За рулем» мы проводили опрос, будут ли наши читатели при нынешних условиях спешно покупать или менять автомобили? 77% ответили, что сейчас уже смысла метаться нет, и они заняли выжидательную позицию.

Эксперт рассказал, что будет с авторынком России в ближайшее время

Фото: Depositphotos

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