Эксперт рассказал, что будет с авторынком России в ближайшее время

Ситуация на авторынке сейчас развивается столь непредсказуемо, что даже люди, близкие к российскому бизнесу, расходятся в оценках ближайшей перспективы. Чтобы иметь более полное представление о том, что ждет покупателей автомобилей, «За рулем» рассматривает различные предположения.
Кто-то считает, что дефицит и рост цен теперь надолго, а кто-то придерживается вполне оптимистической точки зрения.
Мнение специалиста
Никита Чернов, коммерческий директор сервиса СберАвтоподписка:
Кроме того, последние события создают среду для укрепления позиций тех производителей, кто решил остаться в России.
Подписка — выгодная возможность для людей, не готовых брать крупные кредиты на продолжительный срок. Кроме того, с подпиской в течение всего лишь нескольких дней можно получить автомобиль из числа тех моделей, которые вскоре могут стать дефицитными.
***
Недавно на сайте «За рулем» мы проводили опрос, будут ли наши читатели при нынешних условиях спешно покупать или менять автомобили? 77% ответили, что сейчас уже смысла метаться нет, и они заняли выжидательную позицию.
- Эксперт рассказал, где мы будем брать автомобили в условиях дефицита.
- «За рулем» теперь можно читать в ВКонтакте
Фото: Depositphotos