В России запретят работать таксистам с иностранными правами

Вопрос о мигрантах в легковом такси был поднят на Совете по правам человека при президенте РФ.

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Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев направил обращение премьеру РФ Михаилу Мишустину с предложением запретить иностранные водительские права в такси, говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале СПЧ.

Вопрос о мигрантах в сфере легкового такси рассматривали на заседании СПЧ по соблюдению прав человека при реализации транспортной и градостроительной политики. По итогам мероприятия и было сформировано соответствующее письмо.

Сейчас, для того чтобы работать в такси, достаточно иметь общий водительский стаж не менее трех лет, который может подтверждаться датой выдачи национального водительского удостоверения в иностранном государстве.

Статьей 7 проекта Федерального закона «О государственном регулировании деятельности по перевозке легковыми такси и деятельности служб заказа легкового такси, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», которая находится на рассмотрении в Госдуме, предусмотрен запрет на управление легковым такси на основании иностранных национальных или международных водительских удостоверений.

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Однако принятие законопроекта проходит довольно сложно, поэтому все эти ограничения СПЧ временно предлагает закрепить в Правилах перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденных Постановлением Правительства от 1 октября 2020 г. Это позволит передвигаться по российским дорогам водителям с иностранными правами в личных целях, а также водителям, задействованным в международных грузоперевозках и международном автобусном сообщении.

При этом нужно предусмотреть переходный период, чтобы таксисты с иностранными правами могли пройти обучение в российской автошколе и получить российские водительские удостоверения.

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Фото: Авилов Александр/ АГН «Москва»