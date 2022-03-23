На дорогах появилась новая подстава

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О новом виде мошенничества рассказал руководитель экспертного центра «Пробок.нет» Александр Шумский. По его словам, злоумышленники стараются резко перестроиться перед автомобилем жертвы и затормозить до полной остановки без всяких объективных причин. В итоге спокойно ехавший автомобилист становится вдруг виновником аварии, так как врезался в заднюю часть другого автомобиля.
«Главный фокус в том, чтобы авто мошенника успело завершить маневр и полностью оказалось в нужном ряду. Тогда его позиция будет крепкой: я перестроился вовремя, а вы сзади не держали дистанцию», — приводят «Известия» объяснение эксперта.
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