Завод автошин Yokohama приостановил работу в России — журнал За рулем

Завод автошин Yokohama приостановил работу в России

У компании возникли логистические сложности с доставкой компонентов из-за рубежа.

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Завод по выпуску автошин Yokohama приостановил работу в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Липецк» из-за сложностей с доставкой материалов из-за рубежа, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Губернатор предложил помощь с адаптацией к новым условиям логистики. Он подчеркнул, что готов прибегнуть к помощи Минпромторга и Минтранса, чтобы ускорить процесс доставки материалов.

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Шинники заверили главу региона, что сотрудники предприятия от приостановки работы не пострадают. Этот вопрос власти региона поставили на контроль.

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Губернатор отметил, что проводит встречи с каждым предприятием, заявившим о приостановке, чтобы понять причины и политику в отношении сотрудников. Власти по возможности стараются оказывать помощь.

Завод Yokohama построен в Грязинском районе Липецкой области в 2008 году, на предприятии работает около 760 человек.

Фото: Depositphotos

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