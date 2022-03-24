Российские заводы Hyundai, Toyota и Nissan готовы к перезапуску — журнал За рулем

Российские заводы Hyundai, Toyota и Nissan готовы к перезапуску

Одно из предприятий уже вернулось к работе, остальные готовы сделать это в течение недели.

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Расположенные в Санкт-Петербурге предприятия Hyundai, Toyota и Nissan запустят свои конвейеры уже в конце марта. Об этом со ссылкой на председателя городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилла Соловейчика сообщает «Деловой Петербург». Соловейчик выразил надежду на скорейший перезапуск всех сборочных линий, причем добавил, что один из автозаводов уже работает.

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Напомним, конвейеры всех трех предприятий остановились в конце февраля в связи с ужесточившимся дефицитом комплектующих — на уже существовавший кризис полупроводников наложилась ситуация в Украине. На одном из предприятий, «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», собирались вернуться к сборке еще 9 марта, однако этого, по данным источника, так и не произошло.

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22 марта появились данные о том, что возобновил работу московский завод Renault, однако уже через два дня он остановился снова, так как сама французская компания заявила о приостановке деятельности в России. На это отреагировали в Минпромторге и на АВТОВАЗе (существенная доля которого принадлежит французам), заявив, что совместно ищут пути выхода из ситуации.

  • Кроме того, 22 марта глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в начале апреля автомобильным брендам, приостановившим свои российские заводы, придется окончательно решить — уходить из России или остаться.
  • «За рулем» можно смотреть в YouTube.

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