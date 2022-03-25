АВТОВАЗ переходит на 4-дневный режим работы

Новый график работы коснется всех сотрудников и вступит в действие в начале лета.

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Волжский автозавод официально заявил о переходе на четырехдневную рабочую неделю. Пресс-служба предприятия распространила сообщение, в котором указывается, что четырехдневка начнется с 6 июня 2022 года и продлится 3 месяца. Также отмечается, что этот режим распространяется на 100% сотрудников АВТОВАЗа на обеих промышленных площадках — в Тольятти и Ижевске.

Причины перехода на сокращенный график — прогноз по авторынку и продолжающийся дефицит электроники. На предприятии отмечают, что предпринимаются все меры для нормализации обстановки — в частности, с июля-августа на апрель перенесен корпоративный отпуск для работников основных производств. По задумке, апрельский перерыв должен позволить накопить запас комплектующих для дальнейшей стабильной работы.

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Для сохранения уровня доходов сотрудникам будет предложено участие во временных и общественных работах — в том числе, и на территории Индустриального парка АВТОВАЗа, находящегося в Тольятти и входящего в структуру автогиганта. Пятый рабочий день в неделе будет оплачиваться из федерального бюджета, средства уже выделены, сообщает пресс-служба завода. По некоторым данным, за 5 рабочих дней в месяц (40 часов) государство заплатит каждому сотруднику АВТОВАЗа около 12 тысяч рублей.

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Как гласит распространенный пресс-релиз, на АВТОВАЗе работают над заменой некоторых «критически важных импортных компонентов» автомобилей Lada альтернативными решениями. В разработке находятся «специальные версии некоторых моделей Lada», сборка которых менее зависима от иностранных комплектующих. На заводе говорят, что такие версии будут доступны покупателям в ближайшие месяцы.

Предполагается, что упрощенные версии вазовских моделей не будут иметь АБС (хотя производитель опровергал это), а из функций комфорта останется только кондиционер.

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Фото: Денис Гришкин / Ведомости / ТАСС