Власти обяжут службы заказа такси передавать данные в ФСБ

Минтранс разработал новую версию законопроекта о такси, в котором, в частности, предлагается агрегаторам передавать спецслужбе все данные о перевозках в режиме онлайн.

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В документе предлагают обязать агрегаторов и таксопарки предоставлять ФСБ «автоматизированный удаленный доступ» к своим информационным системам и данным Федеральной службе безопасности (ФСБ), стало известно РБК.

Речь идет о данных, «используемых для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси». Подлинность текста изданию подтвердили два источника в отрасли.





Согласно документу, владельцы служб заказа такси, кроме ФСБ, должны будут передавать сведения о перевозках, в том числе о местоположении такси и водителе, в Единую региональную навигационно-информационную систему (РНИС). Это платформа по управлению и мониторингу транспортной инфраструктуры в российских регионах.

Известно, что законопроект согласовали Минюст, Ространснадзор, Минтруда, Минфин, Минэкономразвития, Минпромторг, ФНС и Минздрав.

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Помимо этого положения в законопроекте вводится минимальный тариф на перевозку пассажиров и багажа, ограничивается количество легковых такси в регионе, вводится ответственность агрегаторов, если вред причинен жизни, здоровью или имуществу пассажира и т.д.

Документ, регулирующий работу такси в России, разрабатывается давно и, по сведению участников рынка, новая версия будет внесена в Госдуму в ближайшее время.

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