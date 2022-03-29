Власти обяжут службы заказа такси передавать данные в ФСБ

В документе предлагают обязать агрегаторов и таксопарки предоставлять ФСБ «автоматизированный удаленный доступ» к своим информационным системам и данным Федеральной службе безопасности (ФСБ), стало известно РБК.
Речь идет о данных, «используемых для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси». Подлинность текста изданию подтвердили два источника в отрасли.
Согласно документу, владельцы служб заказа такси, кроме ФСБ, должны будут передавать сведения о перевозках, в том числе о местоположении такси и водителе, в Единую региональную навигационно-информационную систему (РНИС). Это платформа по управлению и мониторингу транспортной инфраструктуры в российских регионах.
Известно, что законопроект согласовали Минюст, Ространснадзор, Минтруда, Минфин, Минэкономразвития, Минпромторг, ФНС и Минздрав.
Помимо этого положения в законопроекте вводится минимальный тариф на перевозку пассажиров и багажа, ограничивается количество легковых такси в регионе, вводится ответственность агрегаторов, если вред причинен жизни, здоровью или имуществу пассажира и т.д.
Документ, регулирующий работу такси в России, разрабатывается давно и, по сведению участников рынка, новая версия будет внесена в Госдуму в ближайшее время.
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