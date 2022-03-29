Автомобиль на кофейных зернах? Есть и такой — журнал За рулем

Автомобиль на кофейных зернах? Есть и такой

Но держитесь — вас поразит расход кофе на сто километров пути!

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Несколько лет назад, в 2010 году, Volkswagen Scirocco 1980-х годов выпуска был переоборудован для работы на кофейных зернах. Сделали это для съемок британской телевизионной программы Bang Goes the Theory.

Автомобиль, получивший название Car-Puccino, оснастили бочкой, куда засыпался молотый кофе, что сделало машину похожей на DeLorean DMC-12 из трилогии «Назад в будущее». Кофе нагревался до очень высокой температуры, затем охлаждался и в результате выделял газообразный диводород. Тот, в свою очередь, подавался в двигатель вместо обычного бензина.

Автомобиль на кофейных зернах? Есть и такой

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Этот автомобиль даже преодолел расстояние из Лондона до Манчестера — примерно 320 километров, израсходовав при этом 70 кг кофе — то есть 20 кг кофе на 100 километров. Поэтому дозаправляться приходилось через 50–70 километров. Кроме того, автомобиль несколько раз ломался, и путешествие заняло 10 часов.

Автомобиль на кофейных зернах? Есть и такой

Автомобиль на кофейных зернах? Есть и такой

Фото: YouTube

Автомобиль на кофейных зернах? Есть и такой

Но держитесь — вас поразит расход кофе на сто километров пути!

Автомобиль на кофейных зернах? Есть и такой — фото 1323588Автомобиль на кофейных зернах? Есть и такой — фото 1323589Автомобиль на кофейных зернах? Есть и такой — фото 1323590Автомобиль на кофейных зернах? Есть и такой
Автомобиль на кофейных зернах? Есть и такой

Но держитесь — вас поразит расход кофе на сто километров пути!

Автомобиль на кофейных зернах? Есть и такой — фото 1323588Автомобиль на кофейных зернах? Есть и такой — фото 1323590Автомобиль на кофейных зернах? Есть и такой — фото 1323589Автомобиль на кофейных зернах? Есть и такой
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