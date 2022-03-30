Япония запретила ввоз дорогих машин в Россию

Это касается машин дороже 6 млн йен, или 4,2 млн рублей.

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Такие же санкции ранее ввел Евросоюз, но там планка составила 50 тысяч евро, или 4,8 млн рублей. Японское же ограничение, которое начинает действовать с 5 апреля 2022 года, касается не только автомобилей дороже 6 млн йен, но и машинокомплектов дороже 2 млн йен, или 1,4 млн рублей (двигатель и шасси).

Как и в случае с запретом Евросоюза, не уточняется, о какой именно цене идет речь — отпускной с завода, заявляемой на таможне или о стоимости в дилерском салоне.

В результате под запрет попадают не только модели Lexus и Infiniti, но и, например, топовые комплектации Mitsubishi Pajero Sport (стоит внедорожник в России, по официальному прайс-листу, до 6 129 000 рублей). Коснется запрет и некоторых моделей Toyota — Land Cruiser 300, Alphard и Hiace.

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Таким образом, из премиальных брендов в России остаются только китайские Exeed (принадлежит концерну Chery), Haval и Geely с моделью Tugella, а также южнокорейский Genesis. В их модельных рядах представлены кроссоверы и седаны.

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Фото: Adam Nieścioruk / Unsplash