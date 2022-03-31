АВТОВАЗ договорился с поставщиками компонентов из Азии

Об этом сообщил глава Самарской области, но конкретных производителей не назвал.

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Поставщики электронных компонентов для АВТОВАЗа найдены — это компании из стран Азии, пишет ТАСС со ссылкой на губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Это не стало неожиданностью. О том, что отечественный автогигант ищет компании именно на азиатском рынке, говорили и раньше.

«Найдены, но раньше времени называть поставщиков не стоит. Тем более что этот вопрос всегда договорной», — сказал Азаров.

Сейчас сотрудники АВТОВАЗа в отпуске, за это время будут накоплены запасы материалов и комплектующих, чтобы потом можно было приступить к полноценной работе.

Также следует настроить логистику и решить вопросы импортозамещения, конструкторы уже над этим работают.

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Мы писали ранее, что АВТОВАЗ перенес плановый летний отпуск на период с 4 по 24 апреля. Также с 6 июня компания перейдет на четырехдневный режим работы сроком на три месяца в связи с продолжающимся кризисом в поставках компонентов.

АВТОВАЗ располагает двумя производственными площадками в Тольятти и Ижевске и выпускает машины и комплектующие для двух брендов — Lada и Renault. Доля Lada в сегменте легковых и легких коммерческих автомобилей на российском рынке в прошлом году составила 20,9%.

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