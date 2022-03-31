Секреты хранения зимних шин от японских водителей

Эти советы существенно продлят срок службы зимней резины.

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Зимний сезон подходит к концу. Нас уже предупредили в Гидрометцентре, а также в ГИБДД, что пока, до 10 апреля, шины менять не стоит. А потом — смотреть по прогнозам. В любом случае в середине апреля мы начнем массово ставить летнюю резину, а зимнюю убирать до осени. Где и как вы ее храните? На этот счет есть несколько правил. Вот, например, как это делают в Японии.

Шесть простых правил.

1. Перед хранением шины нужно как следует отмыть. Но без применения моющих средств — просто водой и щеткой. Если оставить грязь, резина испортится. При этом она может стать жестче и уже в следующем сезоне не будет так хорошо цепляться за снег и лед.

2. Влага, остающаяся на шинах после мытья, также вредна для резины, поэтому важно тщательно высушить шины перед хранением.

3. Злейшими врагами шин являются ультрафиолетовые лучи, озон и масла. Поэтому рекомендуется хранить шины в хорошо проветриваемом сухом месте, куда не проникают прямые солнечные лучи, желательно вдали от источников тепла.

4. Если другого места для хранения, кроме как балкон, у вас нет, то следует накрыть шины чем-то, что не пропускает свет и влагу. Как вариант — можно воспользоваться услугами хранилищ шин, если они есть в вашем городе.

5. Обратите внимание на давление в шинах, если вы храните колеса в сборе — сбавьте его наполовину.

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6. Если вы храните колеса в сборе, то лучше класть их горизонтально. При вертикальном хранении вес колеса может деформировать пятно контакта. Не забудьте подстелить картон, фанеру или доску, если пол бетонный. Если вы храните снятые с дисков шины, то ставить их лучше вертикально. Но при этом не забывайте регулярно (примерно раз в месяц) переставлять их, меняя пятно контакта (поворачивая на четверть), чтобы предотвратить деформацию.

Эти советы актуальны и для хранения летних шин зимой.

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Фото: Jimmy Nilsson Masth / Unsplash