Презентация спорткара состоится 18 августа 2022 года, а пока нас будут дразнить тизерами.

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«Градус напряжения поднимается, как двери нашего культового спортивного автомобиля, и мы представим его прототип на три дня раньше, чем планировалось — на самой престижной сцене в Пеббл-Бич», — заявил директор по маркетингу DeLorean Motor Company Трой Битц.

Новая модель, получившая название DeLorean Evolved, имеет фамильные двери типа «крыло чайки» и выглядит как современная версия культового DMC—12 начала 1980-х годов.

Судя по хэштегам, новый DeLorean будет полностью электрическим и роскошным спорткаром и больше ориентирован на роскошь. Его дизайн разработало ателье Italdesign, а производиться автомобиль будет компанией DeLorean Motor Company, принадлежащей инженеру из Ливерпуля Стивену Винну (штаб-квартира в Техасе, США). Участие Italdesign в проекте не случайно, поскольку оригинальный DMC—12 был разработан Джорджетто Джуджаро — основателем Italdesign (сегодня он уже не имеет отношения к ателье).

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Тизер мало что показывает, но мы видим динамичный силуэт с фирменными дверями, выпуклым капотом и подсвеченной V—образной эмблемой. Спорткар построен на модульной платформе EVX от компании Williams Advanced Engineering, на которой можно создавать электромобили мощностью до 1360 л.с. и максимальным пробегом на одной зарядке до 1000 км.

А на чем ездят наши олимпийские медалисты? Ответ вы найдете здесь.

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Фото: DeLorean Motor Company