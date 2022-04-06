УРАЛ и МАЗ договорились о сотрудничестве — журнал За рулем

УРАЛ и МАЗ договорились о сотрудничестве

Из Республики Беларусь в Миасс будут поставляться детали экстерьера и интерьера, а также рули и сиденья для Уралов.

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Два крупных производителя грузовиков — белорусский МАЗ и российский УРАЛ — провели успешные переговоры о сотрудничестве. 4 апреля делегация Осиповичского завода автомобильных агрегатов (ОЗАА), входящего в состав холдинга БЕЛАВТОМАЗ (управляющей компанией которого является МАЗ), посетила город Миасс и автомобильный завод УРАЛ. В итоге стороны обсудили возможное партнерство не только с ОЗАА, но и с другими предприятиями белорусского холдинга.

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В частности, наметились пути сотрудничества по поставке деталей экстерьера и интерьера миасских грузовиков, а также рулевых колес и сидений водителя, сообщает официальный сайт МАЗа.

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Отметим, что ОЗАА является поставщиком двух крупнейших грузовых автомобилестроителей Республики Беларусь, МАЗа и БЕЛАЗа, и специализируется на выпуске деталей, узлов и комплектующих из алюминиевого литья, стеклопластика, литьевой пластмассы, пенополиуретана, дициклопентадиеновых смол.

Номенклатура реально широкая: кроме запчастей на МАЗы и БелАЗы предприятие делает стеклопластиковые лодки, каноэ и водные велосипеды, а также баскетбольные стойки и щиты.

Коллаж: «За рулем»

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