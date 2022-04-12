Нам рассказали, сколько нельзя садиться за руль после корвалола и валокордина

Суд в очередной раз подтвердил законность действующего порядка медосвидетельствования водителей.

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Если при проверке водителя на алкоголь устанавливается суммарная погрешность прибора 0,16 мг спирта на литр выдыхаемого воздуха, а для крови — 0,3 промилле, то при определении наркотиков и психотропных веществ определяется лишь их присутствие в организме, количество их содержания в моче или крови не оговаривается.

В частности, валокордин и корвалол содержат психотропное вещество фенобарбитал из группы барбитуратов. Допустим, водителю стало плохо в дороге, он пытался снять приступ, чтобы доехать до места парковки, или выпил корвалол три дня назад. Но барбитураты в его крови все равно останутся. А тут все однозначно: есть вещество — пьян, нет вещества — трезв, напоминает «Российская газета».

Лишение прав за корвалол

Автовладелец Сосков решил обжаловать эти положения потому, что сам был лишен прав за употребление корвалола в медицинских дозах, перед тем как сесть за руль. Такое положение дел, считает истец, противоречит праву на охрану здоровья и медицинскую помощь, закрепленному в Конституции.

Верховный суд отказал ему в удовлетворении иска, отметив, что в соответствии с ПДД запрещается садиться за руль лицам, находящимся в состоянии опьянения, управление транспортными средствами под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения.

Однако упорный Сосков обжаловал это решение в апелляции. При обжаловании он просил отменить решение суда и ссылался на Закон «О наркотических средствах и психотропных веществах», согласно которому в медицинских целях могут использоваться наркотические средства и психотропные вещества в порядке, установленном законодательством об обращении лекарственных средств. А корвалол и валокордин находятся в свободной продаже в аптеках.

Вердикт Апелляционной коллегии ВС

Но ему вновь было отказано в иске. Апелляционная коллегия ВС указала, что оспариваемые положения соответствуют законодательству и направлены на обеспечение безопасности движения. Поскольку другого порядка проведения медосвидетельствования водителей нет, значит, решение, принятое ранее, было верным.

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Суд подтвердил, что фенобарбитал выводится из организма долго, и неважно, насколько содержание этого вещества в организме влияет на возможность управления машиной. В инструкции к корвалолу, указано, что при его применении необходимо воздержаться от управления автомобилем, но не сказано, сколько времени. Известно, что время его полного выведения — не меньше 5–10 дней, в зависимости от организма и веса тела человека.

Поправить положение смогли бы изменения в законодательство — введение, как это происходит с алкоголем, допустимой погрешности.

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