Россия и Белоруссия будут взаимно признавать нарушения ПДД

Нарушивший правила в Белоруссии россиянин будет наказан по белорусским законам, а взысканием наложенного будет заниматься российская сторона.

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Россия и Белоруссия собираются взаимно признать решения по административным правонарушениям в области дорожного движения.

«Принять предложение правительства РФ о подписании соглашения между РФ и Республикой Беларусь о взаимном признании и исполнении решений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения», — следует из распоряжения Президента РФ Владимира Путина.

Таким образом, россиянин, нарушивший ПДД в Белоруссии, будет наказан по белорусским нормам и правилам, а взысканием этого штрафа будет заниматься российская сторона. Если белорус нарушил правила дорожного движения в России, и это зафиксировала ГИБДД, постановление отправится в Белоруссию на исполнение по российским законам.

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Уплата или взыскание штрафов будет происходить в валюте той страны, где исполняется решение, за основу при этом возьмут курс Центрального банка на дату направления запроса. Деньги от штрафов поступят в бюджет страны, где проживает нарушитель. При сотрудничестве в рамках этого соглашения решено использовать русский язык.

Дата вступления в силу соглашения пока неизвестна.

В настоящее время Россия и Белоруссия ведут интеграцию по 28 программам в рамках Союзного государства. В том числе в ряде сфер предполагается унификация законодательства.



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