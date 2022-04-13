В Великобритании массово закрываются АЗС — журнал За рулем

В Великобритании массово закрываются АЗС

Виноваты в этом экологические активисты, которые препятствуют поставкам с трех нефтяных терминалов в Англии.

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Протестующие блокируют нефтяные терминалы по всей Великобритании и препятствуют поставкам нефти, из-за чего многие заправочные станции перестали работать.

Сторонники экологически чистой энергии утверждают, что прервали поставки с трех нефтяных терминалов в Мидлендсе и на юго-востоке Англии, и автомобилисты жалуются, что на некоторых заправочных станциях не хватает топлива.

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В центре Лондона также произошли беспорядки, когда активисты Just Stop Oil блокировали движение транспорта по мостам Ламбет и Воксхолл.

Представители «зеленых» говорят, что такие протесты были «единственным способом, с помощью которого их голоса могут быть услышаны».

Протестная группа Just Stop Oil заявила, что ее усилия по блокаде нефтяных терминалов продолжатся и что до дюжины ее членов блокируют трубопровод на Интертерминале в Эссексе, в то время как еще несколько человек находятся в туннеле под основным подъездным путем к терминалу Кингсбери в Уорикшире.

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Группа утверждает, что только в этом месяце более 400 человек приняли участие в действиях по остановке операций на критических складах снабжения.

При этом ассоциация розничных продавцов бензина отказалась раскрыть данные, как пострадали и какие убытки понесли розничные продавцы-члены, поэтому проверить истинность заявлений группировки Just Stop Oil невозможно.

Акция протеста Just Stop Oil на некоторых нефтяных терминалах привела к серьезным перебоям в поставках топлива за последние несколько дней. Полиция пытается удалить протестующих с мест, чтобы можно было возобновить нормальные поставки.

Фото: ТАСС

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