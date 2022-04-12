Центробанк снизил ключевую ставку до 17%. Можно брать автокредит?

Эксперты объясняют, к чему приведет снижение ставки ЦБ. Последствия обязательно будут, и возможно, это повод для осторожного оптимизма.

Как известно, с 11 апреля 2022 года ключевая ставка ЦБ снижена до 17% годовых — это решение Центробанк опубликовал 8 апреля. По сообщению регулятора, решение отражает изменение баланса рисков ускорения роста потребительских цен, спада экономической активности и рисков для финансовой стабильности. Что это будет значить для автомобилистов, рассматривающих возможность взять кредит на покупку машины?

Эксперты в области кредитования прокомментировали эту ситуацию для «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России.

Решение ЦБ о снижении ключевой ставки до 17% было ожидаемым. Некоторые банки начали процесс понижения ставок по вкладам еще до принятия регулятором данного решения. Весьма вероятно, что снижение продолжится на фоне замедления инфляции. Ставки по кредитам традиционно отреагируют на изменения позже. Так, мы ожидаем пересмотра ставок по автокредитованию, однако данный процесс может затянуться на несколько недель, потому что все будут следить за движением рынка. Но в целом средняя ставка по автокредитованию должна пойти в сторону снижения. Можно прогнозировать снижение ставок по автокредитам в диапазоне 2–3%», — сообщила «За рулем» пресс-служба РГС Банка.

Напомним, поднять ключевую ставку с 9,5% до 20% годовых Банк России решил на внеочередном заседании совета директоров 28 февраля — чтобы увеличить депозитные ставки до уровней, компенсирующих выросшие девальвационные и инфляционные риски и, в конечном итоге, поддержать финансовую и ценовую стабильность, защитить сбережения граждан.

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Возникшая инфляция характеризовалась ЦБ как временный период, а целью ставилось возвращение к уровню годовой инфляции 4% в 2024 году.

В официальном сообщении Банка России говорилось, что решения по ключевой ставке будут приниматься и в дальнейшем, исходя из оценки внешних и внутренних условий.

Специалисты банка допустили возможность продолжения снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Первое из них состоится уже 29 апреля.

В начале 2022 года спрос на автокредиты упал — еще в феврале было зафиксировано падение на 5,4% по сравнению с АППГ.

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