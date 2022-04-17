Каким было дорожное движение 100 лет назад — видео — журнал За рулем

Каким было дорожное движение 100 лет назад — видео

Этот короткий отреставрированный фильм со звуком погружает в атмосферу улиц Берлина, Парижа, Чикаго и других городов 100-летней давности.

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Посмотрите, каким было дорожное движение в крупных городах мира в 1920-х годах. Вам даже не понадобится напрягать воображение — настолько хорошо передает атмосферу это отреставрированное видео.

Думаете, что пробки и плотное движение на улицах — особенность исключительно современных мегаполисов? Вовсе нет. Это безобразие длится уже целый вец. То есть люди так и не поняли, как решить проблемы дорожного движения.

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Эти кадры были отреставрированы ютубером NASS, который как раз специализируется на реставрации фильмов. В этом видео мы можем увидеть, чем и как отличался трафик в разных городах мира. В кадр также попадают автобусы, в том числе знаменитые двухэтажные лондонские.

Фото, видео: YouTube

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