Материалы по темеВолгу семьи летчика Чкалова продают в интернете
Посмотрите, каким было дорожное движение в крупных городах мира в 1920-х годах. Вам даже не понадобится напрягать воображение — настолько хорошо передает атмосферу это отреставрированное видео.
Думаете, что пробки и плотное движение на улицах — особенность исключительно современных мегаполисов? Вовсе нет. Это безобразие длится уже целый вец. То есть люди так и не поняли, как решить проблемы дорожного движения.
Материалы по темеГИБДД вооружат 3D-сканерами — что изменится для водителей?Усталость за рулем приравняют к пьянствуКамеры ГИБДД научат распознавать лица и штрафовать пешеходов
Материалы по темеНиву первых годов выпуска восстановили в идеал (видео)
- А вот 10 советских малолитражек, которых вы (точно!) не видели.
- «За рулем» можно читать и в Viber.