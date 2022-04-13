Применение камер на дорогах ограничат

Такой законопроект готовит Комитет Государственной думы по транспорту.

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В нем будут четко прописаны основания для установки комплексов автоматической фиксации нарушений. Например, перед установкой комплекса потребуется аудит безопасности движения на участке.

Когда новые правила вступят в силу, а произойдет это 1 марта 2023 года, все уже установленные комплексы будут проверены на соответствие им (а это более 20 000 камер), пишет «Коммерсантъ». Необоснованно установленные камеры при этом демонтируют.

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Что касается передвижных комплексов фиксации, то их разрешат использовать на тех или иных участках только на определенный срок — до «прекращения обстоятельств, послуживших причиной для их использования». Кроме того, на их применение на дороге должны дать согласие владелец дороги, минтранс региона и ГИБДД.

Исчезнут и камеры, установленные прямо на въездах в населенные пункты — их отодвинут вглубь минимум на 100 метров.

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Фото: EPA/TASS