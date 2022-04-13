Применение камер на дорогах ограничат

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В нем будут четко прописаны основания для установки комплексов автоматической фиксации нарушений. Например, перед установкой комплекса потребуется аудит безопасности движения на участке.
Когда новые правила вступят в силу, а произойдет это 1 марта 2023 года, все уже установленные комплексы будут проверены на соответствие им (а это более 20 000 камер), пишет «Коммерсантъ». Необоснованно установленные камеры при этом демонтируют.
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Исчезнут и камеры, установленные прямо на въездах в населенные пункты — их отодвинут вглубь минимум на 100 метров.
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Фото: EPA/TASS