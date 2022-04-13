5 машин с худшей шумоизоляцией — журнал За рулем

5 машин с худшей шумоизоляцией

И это оценка самих владельцев, знающих свои автомобили во всех деталях.

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Оценка шумоизоляции салонов автомобилей оценивалась владельцами по 100-балльной шкале и проводилась «Автостатом» в рамках подготовки маркетингового отчета «Портрет российского автовладельца».

В агентстве подсчитали, что среднее значение удовлетворенности шумоизоляцией составило 53,67 балла, а это показатель выше среднего.

Автомобилем с самым шумным салоном оказался Hyundai Solaris. Уровень удовлетворенности его шумоизоляцией дотянул лишь до 16,96 балла. Возможно, владельцы ждали большего от этой иномарки, и это повлияло на результат. На то, что данное предположение верно, указывает второе место Kia Rio — 21,14 балла. Автомобили идентичны, и шумоизоляция у них одинаковая.

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На третьей строчке антирейтинга оказался Kia Cerato с оценкой 33,7 балла. Но рядом вы не найдете идентичную Элантру от Hyundai — четвертое место заняла модель Lada Largus (34,31 балла).

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Лучшим среди шумных оказался кроссовер Hyundai Creta с результатом 35 баллов ровно.

Следует отметить, что на шумность салона влияют несколько факторов, среди которых, например, качество дорожного покрытия и, конечно же, установленные на автомобиль шины.

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Фото: Depositphotos

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