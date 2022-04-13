На Госуслугах появятся новые возможности для автовладельцев — журнал За рулем

На Госуслугах появятся новые возможности для автовладельцев

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно будет загрузить данные о своем автомобиле.

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Вам сообщат об отзыве машины через Госуслуги

Правительство России объявило о новом этапе развития структуры электронного правительства и расширении функционала портала Госуслуги. Полное описание изменений содержится в постановлении от 6 апреля 2022 года №605, которое опубликовал официальный сайт правительства. Есть и нововведение, которое напрямую касается автомобилистов или тех, кто готовится таковыми стать.

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Портал госуслуг будет расширен за счет негосударственных кейсов, говорится в постановлении. И первой негосударственной услугой, представленной на портале, будет возможность заключения электронных сделок по продаже и покупке автомобилей. Для того чтобы воспользоваться этой услугой, нужно будет разместить данные о своей машине в личном кабинете.

Сейчас на Госуслугах есть пошаговая инструкция о сделках с автомобилем, но сам комплекс услуг пока предполагает лишь снятие машины с госрегистрации. А вот при обновленном функционале можно будет прямо на портале подписать договор купли-продажи электронной подписью.

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Точные сроки введения нового сервиса пока не называются... Стоит напомнить, что в январе 2022 года стало известно о другом нововведении: портал Госуслуги сможет отправлять сообщение владельцу, если его машина попадает под отзывную кампанию. А в марте Минцифры заявило, что у пользователей ресурса Госуслуги.Авто появилась возможность через приложение обжаловать штрафы за нарушение ПДД.

  • Кстати, действие водительских удостоверений продлили — более 5 млн водителей не будут менять права еще три года.
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Фото: АГН Москва

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