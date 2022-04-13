На поддержку заводов выделят более 3,7 млрд рублей

По сравнению с прошлым годом сумма выросла почти в четыре раза.

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В 2022 году на поддержку российских предприятий будет направлено свыше 3,7 млрд рублей — соответствующее распоряжение уже подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщает сайт объясняем.рф. Для сравнения, в прошлом году на региональные программы развития промышленности был направлен 1 млрд рублей, субсидии получили 25 регионов.

Кто именно получает деньги от государства? Регионы определяются по итогам конкурсного отбора программ развития промышленности. Чтобы получить субсидию, предприятию нужно выполнить несколько условий.

Так, например, в рамках каждого проекта обязательно должны создаваться новые рабочие места. Кроме того, финансирование от государства возможно только в том случае, если в модернизацию производства также готовы вкладываться частные инвесторы.

А тратятся субсидии на инвестиционные проекты по модернизации заводов и фабрик. В частности, возмещаются затраты на новое оборудование, компенсируются лизинговые платежи, оплачиваются коммунальные услуги.

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Субсидирование позволяет предприятиям снижать затраты на обновление мощностей, стимулирует инвестиционную активность в регионах и помогает повышать конкурентоспособность в различных отраслях промышленности.

В начале апреля Минпромторг, Минэком и Минфин намеревались рекомендовать правительству вложить 30 млрд рублей в производство универсальных автомобильных компонентов.

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Фото: Елена Афонина / ТАСС