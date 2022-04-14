Первый прогноз по снижению цен на машины

Снизиться стоимость автомобилей должна примерно на четверть.

Материалы по теме Названы 5 самых дешевых машин прямо сейчас

Уже месяц стоимость автомобилей на вторичном рынке снижается, а некоторые модели могут подешеветь на 25%, считает специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.

«Что касается цен на автомобили западных автоконцернов, то здесь снижение цен начнется только после хотя бы примерного понимания сроков возвращения компаний в Россию, но текущие цены на остатки складов европейских автопроизводителей все равно не останутся такими, какие они есть», — цитирует агентство «Прайм» слова эксперта.

Материалы по теме Спрос на новые машины упал — ждать скидок?

Увеличения цен после возвращения мировых концернов на рынок России (с целью возмещения упущенной выгоды) Вавилов не ожидает. Наоборот, чтобы стимулировать спрос, цены в рознице должны сократиться на четверть.

Рост цен, как отмечают некоторые аналитики, останавливается — стоимость машин уже настолько высока, что спрос на них упал, стабилизировав рынок.

А вот что ждет рынок шин в 2022 году.

«За рулем» можно читать и в Viber

Фото: Depositphotos