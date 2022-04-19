Читатели рассказали, в каких соцсетях зависают за рулем

На счастье, это голосование проходило не слишком активно, из чего делаем вывод, что большинство зарулевцев все-таки законопослушные и ответственные водители.

Конечно, пользоваться телефоном, находясь за рулем автомобиля, запрещают ПДД. Камеры фиксации нарушений уже давно научились распознавать подобные нарушения.

Использование во время движения телефона, не оборудованного устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук, карается штрафом в 1,5 тыс. руб. по ст. 12.36.1 КоАП РФ «Нарушение правил пользования телефоном водителем транспортного средства».

Мы поинтересовались у наших читателей: «В какой соцсети вы чаще зависаете, находясь за рулем?»

Больше всего голосов набрал Telegram — 40%, что неудивительно, соцсеть очень популярна в России, а на фоне последних событий число пользователей постоянно растет. На втором месте видеохостинг YouTube — 33%. Кто-то ухитряется смотреть за рулем и видео. На третьем и четвертом местах — ВКонтакте и Viber, 16% и 7% соответственно. Замыкают пятерку Одноклассники, набравшие 4% голосов.

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Мы же, со своей стороны, еще раз напоминаем: использовать мобильные устройства за рулем крайне опасно, вы подвергаете риску не только свою жизнь, но и жизнь других участников дорожного движения.

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