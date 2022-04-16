Капрунское возрастное такси «Mobil 60+» помогает пожилым людям. И обходится им совсем недорого.

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Капрун — это маленькая уютная альпийская деревушка на севере Австрии, недалеко от границы с Германией. Три года назад местный житель, занимающийся продажей автомобилей, Маркус Кауфманн вместе с женой Ирис основал там ассоциацию «Mobil 60+» и создал одноименный социальный проект: пожилые люди добровольно перевозят других пожилых людей на электромобиле за покупками, к врачу, на встречи с друзьями — в любые места, куда те хотят или должны поехать.

Таким образом, люди, которые еще полны сил и мобильны, помогают более немощным. И что важно: это не вызывает у них раздражения, свойственного большинству молодых людей, потому что они уже многое понимают о состоянии пожилых людей, кроме того, у них достаточно времени, чаще всего это пенсионеры. Ну и чувствовать свою нужность и востребованность тоже важно, это придает силы в преклонном возрасте.

«Наш проект горячо приветствуется пожилыми людьми, потому что они остаются мобильными, не чувствуют себя забытыми и могут продолжать поддерживать свои социальные контакты», — уверяет Маркус Кауфманн.

Он уже и сам немолодой человек, но еще полон сил и энергии. И кому, как не ему, понимать, насколько важно то, чем он занимается.

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С момента запуска сервиса в этом районе было совершено более 4500 поездок, и в настоящее время 13 водителей-добровольцев бороздят дороги Капруна с понедельника по пятницу с 8:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00. Социальный проект получил финансовую поддержку федерального правительства, местных властей, ЕС и спонсоров. Пассажиры платят всего один евро за поездку и 10 евро в год взнос за членство в ассоциации.

Маркус Кауфманн «обкатал» проект в своей деревушке и теперь хочет распространить его на всю Австрию. «За последние три года мы собрали много ноу-хау, которые включили в стартовый пакет, среди прочего, с инструкциями по запуску и административным программным обеспечением. Теперь мы хотим передать их другим сообществам, организациям по оказанию помощи пожилым людям в Австрии», — говорит он.

Растущая доля пожилых людей во всех промышленно развитых странах ведет к увеличению числа немолодых водителей.

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Фото: «Mobil 60+»