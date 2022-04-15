Подписан новый закон о поддержке транспортной отрасли

Документ корректирует самые различные аспекты — от правил использования иностранных контейнеров до порядка весового контроля грузовиков.

Материалы по теме Кто будет поставлять автокомпоненты в Россию? Полный список стран

Новый принятый в России Федеральный закон призван обеспечить устойчивое функционирование транспортного комплекса и поддержку предпринимателей в условиях внешнего санкционного давления. 6 апреля закон был принят Думой, 13 апреля его одобрил Совет Федерации, а 15 апреля сайт Кремля сообщил, что закон подписал Владимир Путин.

Новый закон, в частности, призван обеспечить рынок достаточным количеством контейнеров. С этой целью снято ограничение на использование контейнеров, принадлежащих другим государствам и временно ввезенным в РФ по железной дороге. Ранее такие контейнеры для внутренних перевозок можно было использовать лишь единожды и только в пределах срока временного ввоза.

Кроме того, благодаря новому закону Правительство РФ получило право «принимать решения, предусматривающие особенности исполнения договоров финансовой аренды (лизинга) железнодорожного подвижного состава, контейнеров, морских судов, судов внутреннего водного транспорта или судов смешанного (река — море) плавания, особенности осуществления весового и габаритного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, а также особенности открытия таких пунктов пропуска».

Как пишет сайт объясняем.рф, теперь российские лизинговые компании смогут избежать ареста своих судов за рубежом. Источник напоминает, что во внебюджетных судостроительных заказах договоры лизинга в России составляют около 80 процентов. При участии российских лизинговых компаний в последние годы верфи России построили около сотни судов.

Материалы по теме Евросоюз запретил въезд в ЕС транспорту с российскими номерами

Есть в новом законе и другие важные нововведения. Так, документ отменяет требование предоставлять отчеты о регулярных перевозках пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом. А еще закон позволяет временно отменять весовой и габаритный контроль на пропускных пунктах для грузовиков, которые перевозят продукты и товары первой необходимости.

В конце марта крупнейший контейнерный перевозчик объявил о сворачивании бизнеса в РФ.

«За рулем» можно читать в Viber.

Фото: ИТАР-ТАСС / Михаил Метцель