На участках М-11 и М-4 разрешили скорость до 130 км/ч

В частности, на трассе «Нева» с такой скоростью теперь можно ехать от Солнечногорска до Санкт-Петербурга.

С сегодняшнего дня владельцы легковых и грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой не более 3,5 тонн могут развивать скорость в 130 км/ч на М-11 «Нева» от 59-го км в Московской области до Санкт-Петербурга .

В зимний период для снижения риска ДТП на трассе М-11 максимальная разрешенная скорость с ноября прошлого года составляла 110 км/ч.

С 16 апреля повышенный скоростной режим введен на участке с 517-го по 544-й км трассы М-4 «Дон» в обход Новой Усмани и Рогачевки в Воронежской области. Разрешенная скорость здесь также вырастет со 110 до 130 км/ч.

Повысить скорость на данных участках позволяет то, что эти участки М-11 «Нева» и М-4 «Дон» соответствуют высшей технической категории 1А, на них нет пешеходных переходов и пересечений с другими дорогами в одном уровне.

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Дороги оснащены элементами системы управления дорожным движением — камерами видеонаблюдения, детекторами транспорта, системой обнаружения инцидентов, метеостанциями.

Об изменениях погоды или схемы движения водителей предупреждают табло переменной информации.

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