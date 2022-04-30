Девушка понадеялась на свой Джип и насмешила всех — журнал За рулем

Девушка понадеялась на свой Джип и насмешила всех

Внедорожники могут далеко не всё, что показывают в рекламе.

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Это забавное видео было снято на узкой горной дороге в Бразилии — там встретились автобус и Jeep Compass. Обстоятельства происшествия до конца не ясны, видимо, водитель автобуса, перегородив дорогу, отлучился.

Нетерпеливая девушка за рулем Джипа решила испытать его способности и объехать автобус. Ей это почти удалось, но в конце автомобиль все же аккуратно прилег «на бочок».

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Свидетелей происшествия было достаточно, и видео быстро утекло в Сеть.

К счастью, женщине и ее пассажиркам оказали своевременную помощь. Никто не пострадал.

В комментариях один из пользователей справедливо отметил, что если бы женщине удался маневр (что было также возможно), про нее бы написали совсем иначе и назвали бы «мастерицей маневрирования».

Видео: YouTube

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