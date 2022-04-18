В Японии обрушился рынок бэушных праворулек. Из-за России — журнал За рулем

В Японии обрушился рынок бэушных праворулек. Из-за России

До недавнего времени цены на подержанные автомобили в Японии росли, пока их не перестали поставлять в Россию.

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События на Украине также сказались на японском рынке подержанных автомобилей, сообщает газета Yomiuri. Поставки новых машин остановилась из-за нехватки полупроводников, при этом цены на подержанные авто до недавнего времени продолжали расти. После того как экспорт в Россию, которая была крупнейшим экспортным направлением, резко упал, цены начали снижаться и на подержанные машины.

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Yamagin Trading Co., Ltd. (Токио), одна из компаний, занимающихся экспортом бэушек, ежемесячно экспортировала в Россию от 200 до 300 автомобилей, но в марте объем сократился на 90%. Экономические санкции в Японии, США и Европе вызвали временное падение курса рубля, что затруднило приобретение японских автомобилей местными торговыми компаниями.

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Президент компании Хироши Сато вздыхает: «Большинство автомобилей во Владивостоке — японские. Если нынешняя ситуация в течение года сохранится, отрасли в целом будет тяжело».

С 5 апреля правительство Японии запретило экспортировать в Россию автомобили ценой более 6 млн иен (3,9 млн рублей) — как новые, так и подержанные. Японские бизнесмены опасаются, что ограничения в перспективе ужесточат, и это усугубит нынешний кризис.

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Фото: Depositphotos

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