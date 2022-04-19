Чиновники остались без роскошных иномарок

Чем теперь заменить Mercedes-Benz, BMW, Audi, Volkswagen и Toyota?

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Производители, выпускавшие на российских заводах популярные в гоструктурах автомобили, приостановили деятельность на территории России. Из-за этого цены на оставшиеся в наличии автомобили премиальных брендов и других марок взлетели и стали недоступны для госзакупок.

Чаще всего чиновниками местного уровня закупались автомобили Toyota и Volkswagen, так как вписывались в требования «не дороже 2,5 млн» и «выпускаемый в России». Сегодня под них подходят только, пожалуй, Genesis, Haval и Hyundai с Kia.

«У нас остаются пока корейские бренды, для них российский рынок — это 8–9% мировых продаж. Японские производители пытаются договориться, чтобы остаться на российском рынке. Чиновникам придется ездить на тех машинах, которые у них есть. Я бы сказал, что это для бюджета хорошо. Надо будет удлинять срок эксплуатации автомобилей, которые находятся сейчас в парке, либо пересаживаться. Те, кто ездил на премиум-брендах, будут ездить на Toyota, Kia, Hyundai», — цитирует BFM слова владельца проекта «Автомаркетолог» Олега Мосеева.

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Но выход чиновники найдут. Уже нашли. Оказалось, что максимальную закупочную цену можно увеличить простым постановлением руководства города или региона. Так поступили уже в Тюменской области, увеличив цену закупаемых машин до 5,3 млн рублей.

Об аппетитах госкомпаний при покупке машин вы можете узнать здесь. И это в прежних рублях.

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Фото: Марат Абулхатин/Фотослужба Госдумы РФ/ТАСС