Охотники за молниями сняли, как это происходит в машине

Поскольку работали профессионалы, вы можете понаблюдать, как это происходит снаружи и изнутри автомобиля.

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Сила матушки-природы не перестает поражать, особенно когда это потом можно посмотреть на видео. Вот почему существуют достаточно сумасшедшие люди, гоняющиеся за стихийными явлениями. Ну и, разумеется, прилично на этом зарабатывают.

Два таких «охотника» под ником High Risk Chris и More Pi охотились за торнадо в Айове (США), когда попали в грозу. В один из их автомобилей — Toyota Prius второго поколения — ударила молния. Удивительно, но им удалось это заснять, чтобы потом показать всему миру.

В замедленной съемке, снятой камерой Криса, вы можете увидеть, как электрическая «стрела» летит с неба к Приусу, поражает его заднюю часть и взрывается. Если вы внимательно посмотрите под автомобиль, то увидите, как электрические разряды танцуют вокруг шин на асфальте.

В машине находился Мор Пи, именно ему удалось поймать молнию. Он фактически снимал внутри Приуса, когда это случилось.

Поняв, что машина испорчена и застряла на обочине, Мор Пи выходит из нее и начинает оценивать повреждения. Видно, что молния ударила в антенну Prius, полностью сорвав ее облицовку и обнажив внутренности. С другой стороны, все могло закончиться значительно хуже, если бы молния попала в другое место.

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К сожалению, видеорегистратор внутри автомобиля Мора Пи, кажется, заглючил после удара. Были использованы как передние, так и задние видеорегистраторы, и каждый из них «притормозил», когда в него ударила молния. Камеры внутри автомобиля смогли зафиксировать удар и секундное затемнение подсветки приборной панели Prius.

Ребята говорят, что дилеру потребуется более недели, чтобы только оценить повреждения. При этом Мор Пи счастлив, что все вышло именно так: «Если это был последний гвоздь в крышку гроба для Prius, я могу быть спокойным, зная, что он забит с треском!».

Фото: Depositphotos