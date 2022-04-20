Полицейские утопили Land Cruiser Prado в море — журнал За рулем

Полицейские утопили Land Cruiser Prado в море

Очевидцы сняли, как стражи порядка утопили патрульную машину и тщетно пытались ее вызволить.

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На юге Испании наряд полиции на патрульном внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado случайно застрял на песчаном пляже — и несколько часов подряд тщетно пытался вызволить машину из «плена» в условиях прибывающего морского прилива.

Происшествие случилось 16 апреля в городе Санлукар. Рано утром в субботу дежурный в городском отделении полиции принял сигнал о подозрительном предмете, обнаруженном после отлива в сорока метрах в сторону моря от нормальной прибрежной линии. Приехавшие на место полисмены на Toyota Land Cruiser Prado довольно непредусмотрительно съехали прямо на обнажившийся участок дна.

Полицейские утопили Land Cruiser Prado в море

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Тревога оказалась ложной, однако блюстители порядка не смогли быстро ретироваться — внедорожник завяз в мокром песке по ступицы колес. Попытки стражей правопорядка выбраться из плотной вязкой массы успехом не увенчались. «Крузак» не вытащили даже при помощи специальной уборочной машины, «пойманной» на пляже.

Полицейские было обратились к коммунальной службе города с просьбой пригнать трактор, но тракторист ответил категорическим отказом. Почему — стало ясно к полудню, когда прилив поглотил внедорожник по крышу. В конечном итоге Тойоту удалось вытянуть во время отлива при помощи пожарных — солнце к тому моменту уже катилось к закату, пишет газета Aionsur.

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